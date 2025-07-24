اتحاد الكيميائيين العرب يطلق موسمه الثقافي الأول

رأس الخيمة في 24 يوليو/وام/ أطلق اتحاد الكيميائيين العرب موسمه الثقافي الأول لعام 2025، تحت عنوان"مشاريع الكيمياء الصناعية وتطبيقاتها" بمشاركة واسعة من الجمعيات والنقابات الكيميائية الأعضاء في الاتحاد من مختلف الدول العربية.

وقالت موزة سيف الشامسي أمين عام الاتحاد رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية إن الموسم الثقافي يهدف إلى إثراء المحتوى العلمي العربي من خلال سلسلة من المحاضرات العلمية الرائدة والحديثة، التي يقدمها نخبة من العلماء والخبراء العرب المتخصصين في الكيمياء الصناعية وتطبيقاتها البيئية والتقنية والصحية.

وأضافت أن الموسم الثقافي يدعم أهداف اتحاد الكيميائيين العرب الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الكيميائيين في الوطن العربي، وتطوير البحث العلمي في مجال الكيمياء، ورفع مستوى الوعي الكيميائي في المجتمع العربي مؤكدة سعى الاتحاد إلى تمثيل الكيميائيين العرب على المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم الدعم للعلماء والباحثين في هذا المجال.

ودعت جميع الجمعيات والنقابات الأعضاء إلى تعميم جدول الفعاليات على منتسبيها، وحثهم على التفاعل مع المحاضرات التي ستبث رقميا عبر روابط مخصصة، تتيح للمشاركين الحصول على شهادات فورية بعد كل محاضرة.