نادي العين يوقّع اتفاقية مع "SPOX" للاستثمار لتطوير فرع "العامرة"

العين في 24 يوليو/ وام/ أعلن نادي العين اليوم، عن توقيع أكبر اتفاقية استثمارية،اجتماعية، وتنموية في تاريخه، وذلك عبر شراكة استراتيجية تمتد لـ 30 عاماً مع (SPOX) للاستثمار، المتخصصة في تطوير المجتمعات المستدامة.

تنص الاتفاقية على إعادة تطوير فرع النادي في حي العامرة، وتحويله إلى وجهة خدمية متكاملة تلبي تطلعات سكان المدينة، من خلال إنشاء مرافق حديثة تجمع بين نمط الحياة العصرية والخدمات المجتمعية المتنوعة، في خطوة تؤكد التزام النادي بتعزيز دوره الريادي في المدينة، والإسهام في التنمية العمرانية المستدامة.

يتضمن المشروع مجموعة شاملة من المرافق النوعية من بينها منافذ بيع ومناطق مخصصة للمطاعم وعيادات طبية متخصصة، ومركز متعدد الاستخدامات لتنظيم الفعاليات والأنشطة، ومساحات تفاعلية مخصصة للرياضة والترفيه تخدم العائلات والشباب. يهدف المشروع إلى جعل فرع العامرة مركزا خدميا مجتمعيا حيويا ونموذجيا يمزج بين الخدمات اليومية والأنشطة التفاعلية، ويعزز من جودة الحياة بمعايير عصرية.

وأكد خليفة المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، في مؤتمر صحفي اليوم باستاد هزاع بن زايد أن مشروع تطوير فرع النادي في العامرة يُعتبر ترجمة حقيقية لرؤية النادي بأن يكون منصة خدمية متكاملة تلامس تفاصيل الحياة اليومية لسكان المدينة.

وقال إن هذه الشراكة طويلة الأمد مع SPOX ليست مجرد اتفاق تجاري وإنما إلتزام استراتيجي أيضا بتنمية مجتمعية مؤسسية قائمة على الثقة والاستدامة تمتد آثارها لثلاثة عقود قادمة".

من جانبه أكد أحمد جمعة الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة شركةSPOX أن"العين تتمتع بروح مجتمعية متجذّرة، وتطور عمراني متسارع، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار المستدام وتمثل الشراكة مع نادي العين خطوة محورية نحو إنشاء مركز مجتمعي متكامل يخدم السكان، ويُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، ويُحقق قيمة طويلة الأمد للمجتمع والمستثمرين.

وقال نزيل جوفالي المدير التنفيذي للنادي إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق رعاية، بل استثمار عميق في بنية المدينة الاجتماعية. واصفا المشروع بأنه ركيزة استراتيجية ضمن رؤية النادي لتوسيع إرثه الرياضي نحو أدوار تنموية ومجتمعية، ويضع نموذجًا وطنيًا لمبادرات شمولية ومتكاملة تعزز من قيمة الرياضة في خدمة الإنسان.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم تنفيذه وفق خطة مرحلية تضمن توفير الخدمات بشكل تدريجي، وبما يحقق تأثيراً ملموساً في وقت مناسب.