عمار بن حميد يبحث مع سفير منغوليا سبل تعزيز التعاون

عجمان في 25 يوليو/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، سعادة أودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة.

ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة أودونباتار شيجيخو، واستعرض معه خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث سموه وسفير جمهورية منغوليا سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين، ويحقق مصالحهما المشتركة.

من جانبه أعرب سفير جمهورية منغوليا عن خالص امتنانه وتقديره لسموّ ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بما تشهده إمارة عجمان من نهضة وتطور في مختلف الميادين، خصوصاً السياحية والاقتصادية.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان.