الشارقة في 25 يوليو/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، انضمام 8 آلاف طالب وطالبة لبرنامج" الشطرنج المدرسي"، وتأهيل 262 معلماً على مستوى الدولة، لمساعدة الطلبة على تعلم اللعبة.

وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم بمناسبة الإعلان عن نتائج البرنامج، مشاركة 180 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في المشروع، وتزويد 117 منها بأدوات الشطرنج، وتوسيع نطاق البرنامج خلال الموسم الجديد، ليشمل جميع المدارس في الدولة، بالتعاون مع وزارتي الرياضة، والتربية والتعليم، والمؤسسات التعليمية المختلفة.

من جهته قال سعادة تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، إن الشغف الكبير باللعبة، وتزايد الإقبال على البرنامج، والرغبة من المعلمين بتعلم مهارات الشطرنج، لنقلها إلى الطلبة، من أبرز أسباب نجاحه حتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى مشاركة 2654 طالبا وطالبة في سبع بطولات تم تنظيمها مؤخراً، وإقامة ست دورات على مستوى المدارس.

وأعلن عن التنسيق مع الاتحاد الدولي في تنفيذ البرنامج، وتوقيع اتفاقات تعاون مع عدد من الاتحادات الدولية، وزيارة بلدان أوروبية، لاستعراض تجاربها العالمية في مشروع الشطرنج المدرسي، بالإضافة لتوفير كتابين، حيث تم تخصيص الأول للمعلمين حول كيفية إعداد الطالب وتأهيله، والثاني للطلبة بهدف تعلم قواعد اللعبة، وتمكين الأندية لاحقاً من ضمهم إلى صفوفها.