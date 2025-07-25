شرطة أبوظبي و شركة "بريسايت" توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 25 يوليو/وام/ وقعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة “بريسايت” لتعزيزعلاقات التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي.

وقّع المذكرة - بمقرالقيادة العامة لشرطة أبوظبي - اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، والدكتور عادل سالم الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "بريسايت" وسيتم بموجبها تعزيز أواصر التعاون المؤسسي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحليل البيانات، وتبادل المعرفة لدعم بناء القدرات والتطوير التقني المتخصص، والاستثمار لتنمية قدرات الكوادر من خلال المشاريع الرقمية المبتكرة، والبرامج التدريبية التخصصية، والورش التدريبية المشتركة ونقل المعرفة وتعزيز كفاءة العمل الشرطي في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

حضر توقيع المذكرة العميد خالد عبد الله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي والعميد طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والإتصالات بشرطة أبوظبي ، إلى جانب توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة “بريسايت” ومحمد معضد المهيري الرئيس التنفيذي للأعمال لقطاع السلامة العامة والأمن في "بريسايت".