أراضي عجمان تعقد ملتقى الشركاء 2025

عجمان في 25 يوليو/وام/عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ملتقى الشركاء 2025، بحضور ممثلي الهيئات والجهات الحكومية والخاصة بغية تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بما يخدم الغايات المشتركة ويحقق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية المستقبلية.

استعرضت الدائرة خلال الملتقى - الذي أقيم بفندق فيرمونت عجمان - دور شركائها الاستراتيجيين فيما حققته من إنجازات على مختلف الأصعدة لاسيما تلك المتعلقة بإسعاد المتعاملين وتطوير البنية التحتية الرقمية وتصفير البيروقراطية وبناء مستقبل عقاري مستدام.

وقال أحمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة إن ملتقى الشركاء فرصة لمناقشة آلية تطوير باقة تملك في عجمان والمشاريع المستقبلية المشتركة وسبل تحقيق الاستفادة القصوى منها،وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتطوير الأداء المؤسسي واستشراف مستقبل الخدمات وتعزيز جودتها بما يتماشى مع وتيرة التنمية المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في عجمان.

وأضاف أن الدائرة ملتزمة برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل، مشيرا إلى أهمية تقديم خدمات استباقية تتسم بالجودة والكفاءة العالية وإثراء تجربة المتعاملين وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية لهم.