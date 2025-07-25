البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الـ2 بدورته الـ4 غدا بالشارقة

الشارقة في 25 يوليو/وام / يعقد البرلمان العربي للطفل غدا، جلسته الثانية ضمن أعمال دورته البرلمانية الرابعة، بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمشاركة 56 برلمانياً وبرلمانية من الأطفال العرب يمثلون 14 دولة عربية.

تحمل الجلسة عنوان "الهوية الثقافية للطفل العربي" ما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها البرلمان لترسيخ مفاهيم الهوية العربية في وجدان الأطفال وتعزيز الانتماء للموروث الحضاري والثقافي والقيمي للدول العربية.

تُعقد الجلسة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في تأكيد واضح على الحرص العربي المشترك على تمكين الأطفال من أداء أدوارهم في التعبير والحوار ضمن بيئة برلمانية مؤسسية تُعنى بتنمية وعيهم وتطوير قدراتهم.

ويتولى رئاسة الجلسة الطفل إلياس المعني من سلطنة عُمان رئيس البرلمان العربي للطفل، تأكيداً على مبدأ تمكين الأطفال من تولي مواقع القيادة وتحفيزهم على الإسهام في النقاش وتقديم الرؤى والمقترحات حول القضايا التي تمس حاضرهم وتستشرف مستقبلهم.