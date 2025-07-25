زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ساموا

أبيا (ساموا) في 25 يوليو/ وام / ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم، منطقة بالقرب من دولة ساموا الواقعة جنوبي المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي على بعد 440 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أبيا وعلى عمق 314 كيلومترا غير أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلازال.

-خلا-