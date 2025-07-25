"منتخب الإمارات للرجبي" يواجه ناميبيا غداً ضمن تصفيات مونديال 2027

كمبالا في 25 يوليو/وام/ يلتقي منتخب الإمارات الوطني للرجبي لفئة 15 لاعباً، غداً السبت، مع نظيره الناميبي في مباراة حاسمة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للرجبي "أستراليا 2027"، وذلك على ملعب العاصمة الأوغندية كمبالا.

ويخوض منتخب الإمارات المواجهة بصفته وصيف بطل آسيا، أمام منتخب ناميبيا وصيف بطل أفريقيا، ويتأهل الفائز إلى الملحق النهائي للتصفيات، الذي تستضيفه دبي من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات بلجيكا (أوروبا)، والبرازيل (أمريكا الجنوبية)، وكندا (أمريكا الشمالية)، على أن ينال الفائز ببطاقة الملحق الأخيرة مقعداً في المونديال.

كان منتخب الإمارات، قد بلغ هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على سريلانكا في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، وتأهله رسمياً وصيفا للقارة.