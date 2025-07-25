وزير الرياضة: "دبي مولاثون" مبادرة رائدة تسهم في جعل الرياضة أسلوب حياة

دبي في 25 يوليو/وام/ثمن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، المبادرة المجتمعية النوعية "دبي مولاثون"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وأكد أنها تجسّد رؤية رائدة في جعل الرياضة أسلوب حياة ومكونا رئيسيا في جهود الارتقاء بالصحة العامة وتعزيز جودة الحياة.

ووصف معاليه في تصريحات له المبادرة بأنها خطوة متقدمة تنسجم مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية جودة الحياة في دبي، من خلال ما تتيحه من أنشطة رياضية مبتكرة ضمن بيئات داخلية آمنة ومكيّفة تشجع على المشاركة المجتمعية بمختلف فئاتها، وترسخ ثقافة النشاط البدني خلال موسم الصيف.

وقال إن مبادرة "دبي مولاثون" تعد نموذجاً ملهماً للمبادرات التي تترجم توجّهات القيادة ويتم تحويلها إلى برامج عملية تعزّز من التواصل المجتمعي وتوسع من نطاق ممارسة الرياضة ركيزة أساسية في نمط الحياة اليومي.

وأضاف أن وزارة الرياضة ملتزمة بدعم المبادرة، وتوسيع دائرة الشراكات الفاعلة التي تكرس دور الرياضة المجتمعية في تحسين مؤشرات الصحة العامة وتعزيز الرفاه المجتمعي في الدولة وأشاد بتوجيهات سموه المستمرة لابتكار مبادرات مجتمعية متميزة تجسد التكامل بين الرياضة والحياة الاجتماعية، وتسهم في توظيف المساحات والمراكز العامة كمرافق تفاعلية داعمة لنمط حياة صحي ومتوازن.