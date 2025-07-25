مقر المؤثرين وسناب شات يتعاونان لتطوير برامج تعليمية بتقنيات الواقع المعزز

دبي في 24 يوليو/وام/ أعلن "مقر المؤثرين" Creators HQ"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية تعد الأولى من نوعها مع "سناب شات" لإطلاق مبادرة طويلة الأمد، تهدف إلى تمكين صناع المحتوى المبدعين في منطقة الخليج وخارجها.

تتضمن الشراكة برنامجاً متكاملاً يشمل سلسلة من المبادرات النوعية من بينها "مدارس سناب" ودورات تدريبية وورش عمل متقدمة في تقنيات الواقع المعزز وجلسات تعليمية يقودها فريق سناب العالمي إلى جانب فعاليات تفاعلية مخصصة للواقع المعزز.

تستهدف الشراكة ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والتعاون والنمو لصناع المحتوى في المنطقة بما يدعم تطور هذا القطاع الحيوي ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

واستضاف "مقر المؤثرين" و"سناب شات" أول دورة تدريبية ضمن برنامج "مدرسة سناب" بمشاركة أكثر من 50 من صناع المحتوى البارزين في المنطقة وشهدت جلسات تطبيقية مكثفة قدمت رؤى معمقة حول خصائص المنصة، وشهدت تفاعلا مباشرا مع خبراء سناب شات الذين زودوا المشاركين بالأدوات والتوجهات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز حضورهم وتحقيق النجاح على المنصة.

وقالت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير قمة المليار متابع : "نولي في "مقر المؤثرين" أولوية قصوى لتمكين المواهب الإبداعية في المنطقة، من خلال مبادرات تعليمية نوعية تقام بالشراكة مع مؤسسات رائدة، ونسهم من خلال هذه البرامج في دعم صناع المحتوى لإنتاج محتوى هادف يعزز نموهم ويمكنهم من تحقيق مصدر دخل مستدام".

وأضافت أن الشراكة مع سناب شات تعد خطوة استراتيجية ضمن مساعينا المستمرة لدعم وتطوير صناع المحتوى الموهوبين في المنطقة ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في تمكينهم من الارتقاء بمهاراتهم وإنتاج محتوى مؤثر يرسخ مكانة الإبداع الرقمي ويعزّز من حضوره.

وأشار محمد الغفلي مدير مقر المؤثرين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا بدعم مجتمع صناع محتوى سناب شات الذي يشهد نموا متسارعا ويواصل إلهام الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة وفي ظل مساعي سناب شات لتعزيز مكانتها شريكا حقيقيا وموثوقا للمبدعين على الصعيدين الشخصي والمهني تواصل المنصة ترسيخ منظومة رقمية ترتكز إلى مبادئ الأصالة والشفافية والثقة.

وقال حسين فريجة نائب الرئيس في شركة سناب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"نستلهم الكثير من الإبداعات اللافتة التي يقدّمها صناع المحتوى في مختلف أنحاء المنطقة وتجسد شراكتنا مع "مقر المؤثرين" استثمارا استراتيجيا في الجيل الجديد من صناع المحتوى من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة والتوجيهات المتخصصة وفرص تحقيق الدخل لتعزيز حضورهم وتوسيع نطاق تأثيرهم".

وأضاف أن تمكين صناع المحتوى الموهوبين وتزويدهم بالمعرفة والأدوات المناسبة يعد الركيزة الأساسية لنمو مجتمعنا الإبداعي على سناب شات وهدفنا دعم صناع المحتوى بما يلزمهم من أدوات وإمكانات تعزز من قدرتهم على إنتاج محتوى هادف وتجارب ملهمة تترك أثرا إيجابيا في المجتمعات مع الحفاظ على هويتهم الحقيقية وتوفر منصة "سناب شات" بيئة متميزة لإنشاء محتوى أصيل وتلقائي من دون أي قيود على نوع المحتوى أو أسلوبه ونركز على بناء منظومة شاملة ومتجددة تتيح للمبدعين من المشاهير أو المواهب المحلية فرصا حقيقية للنمو.

وذكرت آية الكالوتي مديرة شركاء سناب شات في الشرق الأوسط، أن "سناب شات" تعتزم في إطار دعمها لصناع المحتوى المبدعين تنظيم دورات تدريبية متقدمة على استخدام استوديو العدسات /Lens Studio/ ما يتيح للمشاركين تصميم تجارب واقع معزز متكاملة خلال دقائق، وتماشياً مع أهداف الشراكة الرامية لبناء منظومة إقليمية مزدهرة للواقع المعزز توفر المبادرة برامج تعليمية متخصصة وأدوات تقنية متقدمة وتسلط الضوء على المواهب الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتواصل سناب شات توسيع نطاق أدواتها المخصصة لتحقيق الدخل بما يتيح لصناع المحتوى تحويل شغفهم الإبداعي إلى مسار مهني مستدام، ومن خلال برامج مثل منصة أضواء "Spotlight" ومكافآت القصص "Stories" إلى جانب دمج سوق صناع المحتوى "Creator Marketplace" بات بإمكان المبدعين استكشاف خيارات متنوعة لتحقيق الربح من محتواهم مع الحفاظ على رؤيتهم الإبداعية وتميّز أسلوبهم الخاص.

وتعزز “سناب شات”جهودها في مجال تقنيات الواقع المعزز في المنطقة انطلاقاً من إيمانها بقدرتها على توسيع آفاق الخيال وتعزيز التفاعل والابتكار، ومع تفاعل أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً مع تجارب الواقع المعزز على المنصة تواصل "سناب شات" ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في هذا المجال المتطور.

وبالنظر إلى المستقبل تواصل كل من "سناب شات" و"مقر المؤثرين" تطوير مبادرات جديدة من ضمنها برامج متقدمة تركز على استخدام نظارات Spectacles نظارات الواقع المعزز الشفافة والمستقلة التي طورتها “سناب”، وتهدف إلى توسيع الآفاق الإبداعية وتعزيز المهارات الرقمية لصناع المحتوى في مختلف أنحاء المنطقة.

وتمثل الشراكة محطة محورية في بناء اقتصاد صناعة محتوى إبداعي مستدام وقائم على الابتكار يحظى فيه المبدعون بالتقدير والدعم وتروى فيه القصص الأصيلة باحترافية وتميز.

