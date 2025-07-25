مصر ترحب بعزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة في 25 يوليو /وام/ رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة "فارقة وتاريخية"، تدعم إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن التحرك الفرنسي يمثل دعمًا واضحًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، مشددة على ضرورة أن تحذو بقية الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار النهج نفسه.

ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك سياسة التجويع، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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