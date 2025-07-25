"التغير المناخي والبيئة" تؤكد خلو أسواق الدولة من منتج ملوث ببكتيريا السالمونيلا

دبي في 25 يوليو/وام/ أكدت “وزارة التغير المناخي والبيئة” بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية خلو الأسواق المحلية من منتج(Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef) للعلامة التجارية (Emek) والتي يتم إنتاجها خارج الدولة والملوثة ببكتيريا السالمونيلا.

وشددت الوزارة في توضيح لها على أن هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى من ذات النكهات المعروفة لـ "شوكولاته دبي" وهو الاسم المتعارف عليه لمنتجات (FIX Dessert Chocolatier ) وهي علامة بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاته بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرقي وتخضع لأعلى معايير السلامة والجودة.

يأتي التوضيح في ضوء البيان الصادر عن مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية الذي أوضح أن المنتج يقتصر على الأسواق الأمريكية.

كما أكدت الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.