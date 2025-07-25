خالد بن حميد القاسمي يشهد منافسات البطولة العربية للشطرنج بالدار البيضاء

الدار البيضاء في 25 يوليو/وام/ شهد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تحت إشراف الاتحاد العربي للشطرنج وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، في مدينة الدار البيضاء، بمشاركة 216 لاعبا ولاعبة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية.

حضر المنافسات تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وبشرى القادري رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، واللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري، والدكتورة مليحة المازمي عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي وحسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وخليفة المزروعي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي الشكر للجامعة الملكية المغربية للشطرنج على التنظيم الناجح موضحا أن البطولة تجمع نخبة المواهب العربية الذين ينتظرهم مستقبل مبهر في قيادة الشطرنج العربي إلى منصات التتويج العالمية.

وأضاف أن البطولة تضم عددا كبيرا من اللاعبين في المراحل السنية المختلفة وأن هناك الكثير من المكاسب الفنية والإدارية سواء على مستوى اللاعبين واللاعبات أو على مستوى التحكيم العربي والكوادر العربية في تنظيم البطولات مؤكدا حرص الاتحاد العربي على إقامة البطولات في مختلف الدول العربية حتى تعم الفائدة.

وأسفرت الجولة السادسة من المنافسات عن احتفاظ الفلسطيني ماجد الطل بقمة منافسات فئة تحت 20 سنة للذكور برصيد 5 نقاط يليه المصري حامد وفا والليبي يوسف الصمادي ولكل منها 4.5 نقطة .

وتبدلت الصدارة في فئة تحت 18 سنة للذكور بعدما تقاسم المصري ديفيد جورج سمير والأردني أنس خويره المركز الأول برصيد 5 نقاط وحل بعدهما بفارق نصف نقطة التونسي فارس بومعيزة والإماراتي يحيي شعيب الكاف.

وفي الفئة نفسها للإناث تصدرت الأردنية رُبى القضاة المركز الأول برصيد 5 نقاط تلتها في المركز الثاني المصرية جنا محمد زكي برصيد 4.5 نقطة والثالثة التونسية مريم بن عموربرصيد 4 نقاط.

واقترب المصري فريد تامر وجيه من حسم لقب فئة تحت 16 سنة للأولاد بعدما سجل العلامة الكاملة في 6 جولات محققا 6 نقاط يليه الفلسطيني محمد سدر والإماراتي راشد أبوبكر ولكل منهما 4.5 نقطة.

وفي الفئة نفسها للإناث تقاسمت الأردنية جود أحمد والإماراتية عنود عيسى المركز الأول ولكل منهما 5 نقاط تليهما المغربية خديجة المطيري والقطرية روضة القصبي والتونسية بيا عبدالكافي برصيد 3.5 نقطة.

واحتفظ المصري إياد الحسيني بصدارة فئة تحت 14 سنة للأولاد برصيد 6 نقاط فيما جاء الإماراتي راشد حسين الحمادي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط فيما حل التونسي أحمد أبو صالحة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

و في الفئة نفسها للإناث تساوت 3 لاعبات في المركز الأول برصيد 4.5 نقطة هن الإماراتية عنود عيسى والأردنية جيدة هلال والمصرية رغد علاء الدين.

وحافظ المصري عبدالرحمن سامح على صدارة فئة تحت 12 سنة برصيد 5 نقاط يليه في المركز الثاني التونسي ثابت البنزرتي متساويا مع مواطنه يوسف عبدالرزاق برصيد 4.5 نقطة.

فيما اقتربت المصرية ذكاء أحمد محمد من حسم لقب الفئة نفسها للإناث بعدما تصدرت القمة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن التونسية يارا عبدالله والفلسطينية راندة سدر.

وتقدم التونسي جهاد منديلي إلى صدارة فئة تحت 10 سنوات للأولاد برصيد 5.5 نقطة يليه القطري خالد الجمعات برصيد 5 نقاط والمصري يوسف دويدار برصيد 4 نقاط .

وفي الفئة نفسها للإناث تصدرت المصرية غيداء محمد أحمد القمة برصيد 6 نقاط تليها التونسية لينا هادك برصيد 5 نقاط ثم مواطنتها ياسمين ديماسي برصيد 4 نقاط متساوية مع الإماراتية حفصة عيسى والقطرية أسماء الحمادي والإماراتية مريم خالد النعيمي والتونسية هبة مديماج.