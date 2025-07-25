بوجاتشار يعزز صدارته لطواف فرنسا ويقترب من اللقب الـ4 لفريق الإمارات

باريس في 25 يوليو/ وام/ أحكم تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات – إكس آر جي، قبضته على صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات، بعد أداء قوي في المرحلة الثامنة عشرة من السباق التي تُعد المرحلة "الملكية" الأصعب في نسخة هذا العام.

ورغم حلوله في المركز الثاني أمس، خلف الفائز بالمرحلة بن أكونور من فريق (جايسو أليولا)، تمكن بوجاتشار من توسيع الفارق عن أقرب منافسيه، الدنماركي جوناس فينججارد من فريق(فيسما - ليز أيه بايك)، وأضاف 11 ثانية إلى رصيده، ليقترب الفارق الإجمالي إلى نحو أربع دقائق ونصف، قبل ثلاثة أيام فقط من ختام الطواف.

تميّزت المرحلة، التي بلغت مسافتها أكثر من 5000 متر من التسلق، بتحديات جسيمة شملت صعود مرتفعات "كول دو غلاندون" و"كول دو لا مادلين" و"كول دو لا لوز" وشهدت القمة مواجهة حاسمة بين أبرز المنافسين.

ورغم محاولة فريق فيسما فرض سيطرته عبر سلسلة من الهجمات التكتيكية إلا أن فريق الإمارات قدم أداءً جماعيًا استثنائيًا بقيادة مارك سولير، وآدم ييتس، وجوناثان نارفايز، الذين لعبوا دورًا محوريًا في الحفاظ على موقع بوجاتشار وتعزيز تفوقه خلال الأمتار الأخيرة من الصعود الختامي.

وفي تصريح له عقب نهاية المرحلة، أعرب بوجاتشار عن رضاه عما حققه، رغم ضياع فرصة الفوز بالمرحلة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي يبقى الحفاظ على القميص الأصفر وقال: "كانت المرحلة الأصعب، وغدًا تنتظرنا مرحلة أخرى لا تقل صعوبة، وسنواصل القتال حتى النهاية".

ويقترب فريق الإمارات – إكس آر جي من تحقيق إنجاز تاريخي جديد، يتمثل في حصد لقب الطواف الرابع في تاريخه، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه نجومه خلال النسخة الجارية من طواف فرنسا.