شرطة دبي تسلم مطلوبين اثنين للسلطات الفرنسية لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال واتجار بالمخدرات  

دبي في 25 يوليو/وام/ سلّمت القيادة العامة لشرطة دبي السلطات الفرنسية مطلوبين دولياً لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك عقب إصدار نشرات حمراء بحقهما من الإنتربول ووكالة "اليوروبول"، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في الجرائم الدولية المنظمة.

وأكدت شرطة دبي أن إجراءات التسليم تمت تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع النيابة العامة في دبي، وبناء على مذكرتي ضبط دوليتين وردتا إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، الجهة المركزية المختصة بتلقي طلبات التعاون القضائي الدولي.

وبهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية عام 2025 إلى عشرة، تورطوا في جرائم منظمة شملت القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات.

وأوضحت شرطة دبي أن هذا التعاون يعكس التزامها بتعزيز الشراكات مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وتكريس جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وتبادل الخبرات الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الأمن العالمي.

وأشارت إلى أن فرق البحث والتحري والمداهمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نجحت في ضبط المطلوبين فور صدور النشرات الحمراء، مستفيدة من التقنيات المتقدمة في مركز تحليل البيانات لتحديد هويتهما وموقعيهما، وصولاً إلى تسليمهما للعدالة.