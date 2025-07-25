بلدية مدينة العين تشارك بمهرجان ليوا للرطب 2025

الظفرة في 25 يوليو/وام/ شاركت بلدية مدينة العين في فعاليات الدورة الـ21 لمهرجان ليوا للرطب 2025 التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث حتى 27 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي، بهدف دعم المزارعين وتعزيز مكانة النخلة ومنتجاتها ضمن منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وقال مبارك حياب الكتبي مشرف واحات وأفلاج في بلدية العين إن مشاركة البلدية هذا العام تأتي تجسيداً لالتزامها بالمحافظة على الإرث الزراعي والتقاليد العريقة المرتبطة بالنخيل وخصصت جناحاً يبرز مبادراتها الزراعية والبيئية وخدماتها المبتكرة في مجال الحفاظ على النخيل وثمارها وتنمية المسطحات الخضراء.

وأضاف أنه ضمن مشاركتها الفاعلة في المهرجان، تستعرض البلدية مشروعاً نوعياً يُعنى بـتدوير نواتج النخيل من مخلفات السعف والجذوع والجريد والاستفادة منها في مجالات متعددة تخدم البيئة والمجتمع المحلي، بما يعزز جهودها في الاستدامة البيئية والاستفادة من الموارد الزراعية المتجددة.

وأوضح أن المنتجات المعروضة والمصنعة من نواتج النخيل تشمل مجموعة من الأثاث المنزلي مثل المظلات، وسلال المهملات وجلسات الكراسي والطاولات، والحواجز والأسوار والمجسمات مختلفة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى استخدام جذوع النخيل أحواضا للزراعة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البيئية و تقليل حجم النفايات، والمحافظة على البيئة بعدم اللجوء إلى حرق مخلفات النخيل مما يقلل من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن عمليات الحرق وتخفيض تكاليف نقل المخالفات إلى المكبات الرئيسية.

وشاركت البلدية بأصناف مميزة من الرطب مثل النغال، الخلاص، شيشي، بومعان، خنيزي، برحي، فرض وغيرها، ومن الثمار الموسمية كالليمون والمانجو والموز وغيرها من المنتجات التي تجود بها واحات العين .

تأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى دعم القطاع الزراعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الهوية الوطنية المرتبطة بالموروث البيئي والتراثي.