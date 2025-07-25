غرفة تجارة دبي تنال علامة عام الاستدامة "قول وفعل"

دبي في 25 يوليو/ وام/ حصلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، على علامة عام الاستدامة "قول وفعل"، تقديراً لدورها في تعزيز قيم الاستدامة والتأثير الإيجابي بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

ونالت الغرفة علامة عام الاستدامة عن مبادرتها "علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG" التي أطلقها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة العام الماضي، بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعاييرإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.

ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تسهم في استقطاب المستثمرين المحتملين.

