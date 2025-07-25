709.99 مليون درهم إيرادات "إي إس جي ستاليونز الإمارات" خلال النصف الأول

أبوظبي في 25 يوليو /وام/ كشفت مجموعة “إي إس جي ستاليونز الإمارات” التابعة للشركة العالمية القابضة عن تحقيقها نموًا بنسبة 11٪ على أساس سنوي في إيراداتها لتصل إلى 709.99 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 وذلك ضمن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025 التي أعلنتها اليوم.

فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 131.77 مليون درهم، مما يعكس الزخم المستمر للمجموعة وكفاءتها التشغيلية المتزايدة.

وحافظت المجموعة - التي تنشط في قطاعات تمتد من حلول القوى العاملة، والتطوير العقاري، والتصميم الداخلي والتصنيع، إلى الزراعة وتنسيق المناظر الطبيعية - على مركز مالي قوي بعدما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7٪ مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 2.674 مليار درهم .. في حين ارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 10.70 درهم مما يؤكد التزام المجموعة بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.

وقال سعادة مطر اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن النتائج تعكس استمرار المسار الإيجابي للمجموعة، وتعزز موقعها داعما موثوقا ومتجددا للقطاعات التي تغطيها، مؤكدا التزامهم بتنفيذ استراتيجيات نمو فعالة تركز على الابتكار، وتمكين فرق العمل، وتوسيع نطاق أعمال المجموعة محلياً وإقليمياً.

وشهد النصف الأول من هذا العام عدداً من المبادرات الاستراتيجية، تعكس رؤية المجموعة طويلة المدى، بما في ذلك إطلاق منصة جديدة تضم شركات متخصصة في التطوير العقاري، وإبرام شراكات استراتيجية لمشاريع سكنية متميزة، إلى جانب تعزيز الحضور الإقليمي من خلال افتتاح فروع جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الخليجية.