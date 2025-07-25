بلدية دبي تستعرض خدماتها الذكية في مهرجان الرطب

دبي في 25 يوليو/ وام/ تشارك بلدية دبي في مهرجان دبي للرطب، المقام خلال الفترة من 25 يوليو إلى 1 أغسطس، حيث تستعرض مجموعة من الفحوصات المخبرية والخدمات الزراعية، إلى جانب جهودها في دعم المزارعين وتعزيز الاستدامة البيئية والتوعية المجتمعية بمفاهيم إعادة التدوير.

وتأتي المشاركة في إطار حرص البلدية على دعم الفعاليات الوطنية والمجتمعية التي تروج للمنتج المحلي، وتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات متكاملة في مجالات الصحة والسلامة والغذاء، بما يتماشى مع رؤية دبي للاستدامة البيئية وضمان الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي بالإنابة، إن المهرجان يمثل فرصة مميزة للاحتفاء بالرطب كمنتج زراعي محلي ولتعزيز وعي المجتمع بسلامة الأغذية والابتكار الزراعي، مما يعكس التوازن بين التنمية والاستدامة في دبي.

وتقوم بلدية دبي، من خلال مختبر دبي الذكي المتنقل، بإجراء فحوصات يومية مباشرة لعينات من منتجات العارضين، باستخدام تقنيات متقدمة تضمن نتائج سريعة ودقيقة تدعم الجهات الرقابية في اتخاذ قرارات فورية، بما يعزز سلامة الأغذية وثقة الزوار.

كما تبرز البلدية جهودها في دعم المزارعين المحليين عبر برامج إرشادية لنشر المعرفة الزراعية، وتشجيع تبني ممارسات مستدامة ترفع من الإنتاجية وتحافظ على الموارد.

وستسلط الضوء على أساليب مكافحة الآفات الزراعية، وتطبيقات الزراعة النسيجية لإنتاج فسائل نخيل عالية الجودة، بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية مباشرة من مهندسين زراعيين متخصصين، وخدمات مجانية لمكافحة آفات النخيل المنزلية.