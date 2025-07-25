أبوظبي للرياضات المائية يشارك في الملتقى الدولي بتايلاند

أبوظبي في 25 يوليو/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية، اختيار 15 سباحا من 10 سنوات إلى 13 سنة، للمشاركة في الملتقى الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وأكد النادي في بيان، مغادرة البعثة إلى تايلاند اليوم لبدء مرحلة الإعداد المقررة في مركز" ثانيا بورو" المعتمد من الاتحاد الدولي للرياضات المائية، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 7 أغسطس المقبل، نظرا لما يوفره من بنية تحتية كبيرة، لتطوير القدرات التنافسية لسباحيه، استعدادا للموسم الجديد.

ويرأس البعثة أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية، وتضم بخيت الجسمي، إداريا، بالإضافة إلى المدربين صالح القبيسي، وشريف زكريا.

وأكد الجهوري أن الملتقى الدولي يعد محطة نوعية، ضمن إستراتيجية النادي في قياس مؤشرات التطور لسباحيه، ومرحلة مهمة لاكتساب الخبرات، لاسيما أنه سيشهد مشاركة عدد من الأندية الآسيوية والأكاديميات الدولية.

من جانب آخر اختتم النادي أمس فعاليات "الملتقى التوعوي" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الغرق، والذي يوافق 25 يوليو من كل عام، في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، بمشاركة 40 سباحاً وسباحة.

وتضمن الملتقى محاور نظرية حول الغرق وأسبابه، وآلية التعامل مع المسطحات المائية مثل المسابح والشواطئ، والتركيز على التعليمات الآمنة للتواجد فيها خلال فصل الصيف، وأهمية تعلم السباحة كمهارة حياتية.