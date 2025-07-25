أسبوع دبي للموضة يكشف عن برنامجه الأولي لربيع وصيف 2026

دبي في 25 يوليو / وام / أعلن أسبوع دبي للموضة عن برنامجه الأولي لفعاليات نسخة ربيع وصيف 2026، والتي تُقام من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل في حي دبي للتصميم، بمشاركة نخبة جديدة من المصممين والدول، في خطوة تعزز مكانة دبي وجهة إقليمية رائدة في صناعة الموضة.

ويشهد الحدث للمرة الأولى مشاركة ألمانيا وهولندا وكرواتيا إلى جانب علامات مرموقة من ماليزيا والهند ونيكاراغوا وفرنسا وتركيا وكندا وغيرها حيث تستعرض علامات مثل Maison Novague و Chic & Holland و XD Xenia مجموعاتها الإبداعية أمام جمهور عالمي .

وأكدت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم حي دبي للتصميم، أن توسّع المشاركة يعكس نجاح الحدث كمنصة عالمية للإبداع والتبادل الثقافي والتجاري.

من جانبه، أشار محمد عقرة الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في مجلس الأزياء العربي ، إلى أن النسخة القادمة تمثل نقلة نوعية عبر انضمام دول جديدة، وتوسيع برنامج المشترين، وتنظيم جلسات "Threads Talks" بالتعاون مع "ميتا"، والتي تتناول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وتوجهات المستهلكين.

كما يشهد الحدث مشاركة موسعة من منصات ومتاجر عالمية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بهدف دعم فرص النمو والتعاون التجاري في قطاع الموضة.