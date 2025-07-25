انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "دبي للرطب"

دبي في 25 يوليو/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من "دبي للرطب"، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة واسعة من مختلف مناطق الدولة، وسط حضور جماهيري لافت يعكس التفاعل المجتمعي المتزايد مع هذه الفعالية السنوية.

وشهد اليوم الأول تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في شوطي "أكبر عذج دبي" و"أكبر عذج عام"، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وسعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وسجلت المسابقة حضورا نسائيا بارزا، حيث تصدرت السيدات منصات التتويج، وحصدن النسبة الأكبر من الجوائز، في مشهد يعكس شمولية المبادرة ودورها في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في قطاع زراعة النخيل.

كما تميزت المنافسات بأوزان استثنائية للعذوج، اقتربت من 100 كيلوغرام، ما يدل على العناية الفائقة بالنخلة الإماراتية، والاهتمام المستمر بتحسين جودة الرطب وإنتاجيته من خلال ممارسات زراعية متقدمة.

وأكد سعادة عبد الله بن دلموك أن نجاح انطلاقة النسخة الثانية يعكس القيم التي تسعى الفعالية إلى ترسيخها، مثل التراث والكرم والتواصل المجتمعي، مشيرا إلى أن الحضور النسائي المتميز دليل على وصول المبادرة إلى مختلف فئات المجتمع.

ولفت إلى أن "دبي للرطب" يواصل أداء دوره في دعم وتمكين المهتمين بزراعة النخيل، من خلال منصة تراثية تنافسية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على الموروث الزراعي الإماراتي.