برونزية جديدة للمنتخب الوطني في مونديال الفنون القتالية المختلطة بالعين

العين في 25 يوليو/ وام/ أقيمت اليوم "الجمعة" منافسات فئة الناشئين A (16-17 عاما) ضمن فعاليات اليوم الخامس من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها منطقة العين حتى 27 يوليو الجاري.

وتمكن المنتخب الوطني خلال منافسات اليوم من إضافة ميدالية برونزية جديدة إلى رصيده، ليرتفع عدد ميدالياته إلى 12 ميدالية بواقع ذهبية واحدة، وفضيتين، و9 برونزيات.

وتُعد منافسات هذه الفئة الأقوى، لما تتمتع به من مستويات فنية مرتفعة وخبرات قتالية عالية لدى اللاعبين، ما يجعلها محط أنظار الجماهير والخبراء الفنيين.

وقال عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة:" تمثل انطلاقة منافسات فئة الناشئين A أبرز محطات البطولة، ونحن فخورون بمستوى التنظيم العالمي، وبالأثر المجتمعي والرياضي الذي تحققه هذه البطولة عاماً بعد عام".

وأضاف :" يعكس تنظيم النسخة السادسة من البطولة في منطقة العين التزام الاتحاد بنشر هذه الرياضة على نطاق واسع، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير والمواهب الصاعدة للتفاعل والمشاركة، كما يمثل الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من القيادة الرشيدة حافزاً مستمراً لمواصلة التميز، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للفنون القتالية المختلطة".

من جانبه، عبر آكيف ممتاز صديقي، والد اللاعب أيان آكيف الحاصل على الميدالية البرونزية لمنتخب الهند في فئة الناشئين A (56 كجم)، عن سعادته قائلا :" فخور بفوز ابني، إنها لحظة رائعة، لقد استمتعنا كثيرا بالأجواء هنا في العين، المكان رائع والتنظيم احترافي إلى أقصى درجة، كنا نطمح للفوز بالذهب، وسنسعى لتحقيق ذلك في المرات القادمة".

وتتواصل غدا منافسات فئة الناشئين A، وسط تطلعات المنتخبات لتحقيق أفضل النتائج قبل اختتام البطولة يوم الأحد.

ولا تزال المنافسة مفتوحة على صدارة جدول الميداليات، خاصة مع تألق منتخبات مثل أوكرانيا حاملة اللقب، والمملكة المتحدة، وطاجيكستان.