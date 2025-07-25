أبوظبي تستضيف غدا ليلة نزال "يو إف سي" بمواجهة مرتقبة بين ويتاكر ودي ريدر

أبوظبي في 25 يوليو/ وام/ تستضيف "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس في أبوظبي، غدا، ليلة النزال من "يو إف سي" والتي تجمع بين الأسترالي روبرت ويتاكر والهولندي رينير دي ريدر، وبمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وشهدت “الاتحاد أرينا”، اليوم، فعالية الوزن الرسمية وسط حضور جماهيري كبير، حيث نجح جميع الرياضيين في تحقيق الوزن المطلوب استعدادا للنزالات.

ويتصدر اللقاء المرتقب بين ويتاكر ودي ريدر جدول المنافسات، فيما تشهد باقي النزالات مواجهات قوية، أبرزها نزال نجم الوزن الخفيف الإماراتي محمد يحيى أمام جورام كوتاتيلادزه.

كما يخوض برايس ميتشل نزاله الأول بأبوظبي في مواجهة حماسية ضمن وزن الديك أمام سعيد نورمحمدوف، كما تنتظر أماندا ريباس نزالا مثيراً مع ميشيل واترسون في وزن القشة.

كما يتضمن جدول المنافسات نزالاً منتظراً ضمن فئة وزن الويلتر بين مسلم ساليخوف، وكارلوس ليال، بينما يشهد وزن البانتام نزالا بين بيتر يان، وماركوس ماكغي.