نجاح إطلاق الصاروخ "فيغا سي" الأوروبي لدراسات الفضاء

باريس في 26 يوليو/ وام/ انطلق الصاروخ الأوروبي الصغير "فيغا سي" بنجاح، الليلة الماضية من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حاملًا أربعة أقمار "سي او 3 دي" CO3D الاصطناعية، لصالح شركة إيرباص للدفاع والفضاء والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES).

ويهدف تصميم هذه المجموعة من الأقمار لتوفير خريطة ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة للكرة الأرضية، وتصل صلاحيتها إلى نحو ثماني سنوات.

كما سيتم إطلاق القمر الاصطناعي مايكروكارب لصالح المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، وهو مصمم لرسم خرائط لمصادر ثاني أكسيد الكربون ومصارفه في مختلف أنحاء الكوكب.

وسيوضع القمران الاصطناعيان في مدارين مختلفين، وتمثل هذه العملية ثالث عملية إطلاق هذا العام من مركز غويانا الفضائي، وعملية الإطلاق الثانية لصاروخ "فيغا سي".

ومن المقرر إطلاق صاروخ آخر باستخدام صاروخ "أريان 6" في أغسطس المقبل.

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