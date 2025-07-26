المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين

أبوظبي في 26 يوليو/ وام/ أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام، بإعلان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، إن هذه المبادرة تعتبر خطوة شجاعة ومسؤولة نحو دعم الحق والعدل وتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل أقصر الطرق نحو تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، بما ينعكس إيجابا على الأمن والسلم الدوليين، مشددا على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يدعم بشكل كامل هذا التوجه الفرنسي، ويعتبره حافزا إيجابيا للمجتمع الدولي للمضي قدما في خطوات ملموسة نحو بناء السلام العادل والدائم، والحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

ودعا المجلس كافة الدول إلى الاقتداء بهذه المبادرة، والانضمام إلى جهود إحقاق الحق وتحقيق التعايش والسلام المستدام بين الشعوب، مشيرا إلى أن إرساء العدل هو الركيزة الأساسية للتسامح والتنمية والاستقرار.