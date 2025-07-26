العبرة التراثية.. حكاية 100عام من التنقل والتواصل في دبي

دبي في 26 يوليو / وام / ترمز “العبرة التراثية” في خور دبي إلى إحدى أعرق وأعمق وجوه التواصل الحضاري والإنساني في الإمارة، حيث تلتقي ذاكرة البحر بحيوية الحاضر في مشهد يومي يختصر تاريخاً من التنقل البحري التقليدي.

وبين ضفّتي الخور، لا تزال العبرات تنقل الركاب والسياح، تماماً كما فعلت قبل أكثر من 100 عام، ولكن برؤية حديثة تجمع بين الحفاظ على الطابع التراثي وتطبيق أعلى معايير الأمان والاستدامة.

وقال خلف بالغزوز، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن العبرة التراثية تنقل للزوار والسياح صورة حية عن التراث البحري لإمارة دبي، من خلال تجربة تنقّل مفعمة بروح الأصالة والتاريخ، إذ تُمكّنهم من عبور خور دبي بين ضفتيه والاستمتاع بمشاهدة الأسواق القديمة والمباني التراثية، في مشهد يُجسّد نمط الحياة التقليدية التي عُرفت بها الإمارة منذ أكثر من قرن.

وأضاف أن العبرات التراثية تنقل نحو 14 مليون راكب سنوياً، يُشكّل السياح نحو 40% منهم، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال الكبير على هذه الوسيلة التي باتت جزءاً أساسياً من تجربة الزوار في الإمارة.

وأشار إلى وجود 148 عبرة تراثية تعمل حاليا على خطين رئيسين في خور دبي، يربطان بين 4 محطات رئيسة هي بر دبي، وسوق ديرة، والسوق القديم، والسبخة، حيث تقوم العبرات برحلات قصيرة تستغرق من 5 إلى 7 دقائق، وبتكلفة رمزية تبلغ درهماً واحداً فقط، ما يجعلها من أكثر وسائل النقل جذباً للسياح.

وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على الطابع التقليدي للعبرة، وذلك من خلال المحافظة على الشكل الخارجي والأبعاد التراثية كما هي، مع استخدام مواد حديثة لتحسين الأداء دون المساس بالمظهر العام، كما تم تطوير محطات العبرات بأسلوب يحاكي الطريقة القديمة في التشغيل.

ولفت إلى أن الهيئة وقّعت شراكات مع أكثر من 20 جهة سياحية لترويج خدمات العبرة التراثية ضمن باقات الزوار، وذلك بهدف تعزيز حضور النقل البحري في المشهد السياحي لدبي، ودعم السياحة البحرية كجزء من هوية الإمارة الثقافية.

وتطرق إلى جهود الهيئة في توسيع نطاق الحضور السياحي للعبرات التراثية سواء من خلال المشاركة في معارض وفعاليات كبرى مثل GITEX، وWETEX، وExpand North Star، ومعرض دبي الدولي للقوارب، أو من خلال تنظيم ورش توعوية بالتعاون مع الفنادق والشركات السياحية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

وتطبق هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أعلى معايير السلامة في العبرات التراثية، عبر تزويدها بتجهيزات سلامة متكاملة تشمل سترات نجاة مثبتة بطريقة لا تؤثر على المنظر العام، وطفايات حريق مدمجة، ولوحات إرشادية واضحة، هذا فضلا عن التدريب الدوري للعبّارين للتعامل مع حالات الطوارئ، وإجراء فحوص دورية للهيكل الخشبي والمحرك ومعدات الطوارئ، بالإضافة إلى تجهيز العبرات بنظام كاميرات ذكي لمراقبة التشغيل وسلوك الركاب.

وتعمل الهيئة وفق إستراتيجية مدروسة لتحويل العبرات إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، من خلال تجربة المحركات الكهربائية، وتوفير مركز لتعبئة الوقود الحيوي بأسعار تشجيعية، إلى جانب تركيب نظام تعداد ذكي لاحتساب الركاب، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الأداء وتحليل سلوك المستخدمين.