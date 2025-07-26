قائد عام شرطة أبوظبي يكرم الفائزين في بطولة العالم للشرطة ورجال الإطفاء

أبوظبي في 26 يوليو/وام/استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي المشاركين في بطولة العالم للشرطة ورجل الإطفاء لعام 2025، والتي أقيمت في مدينة برمنغهام في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حصد خلالها المشاركون 97 ميدالية في مختلف الألعاب الرياضية .

وهنّأ معاليه المشاركين مثمنًا جهودهم وتمثيلهم المشرّف لشرطة أبوظبي في المحافل العالمية، مشيدًا بتفانيهم وانضباطهم وتميّزهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مدى الدعم الذي توليه القيادة الشرطية لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز قدرات كوادرها .

وشارك منتخب شرطة أبوظبي في عدة مسابقات متنوعة، شملت الجيوجيتسو، والكروس فت، والترايثلون، وسباقات الجري، والسباحة، والتجديف، والدراجات الهوائية، ورمي الرمح، محققًا 44 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و28 برونزية.