شرطة دبي تنظم ملتقى للارتقاء بالسياحة الأمنية

دبي في 26 يوليو / وام / نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ملتقى “الشرطة السياحية” الهادف إلى مناقشة أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. وافتتح الملتقى، الذي عُقد في فندق جميرا النسيم، المقدم محمد عبد الرحمن عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية، بحضور ضباط وأفراد وكافة المختصين من الأجهزة الشرطية المعنية بالسياحة على مستوى الدولة. من جانبه، أوضح الرائد شهاب أحمد السعدي، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، أن الملتقى ناقش عدة محاور رئيسية، منها: التعامل مع الشكاوى والبلاغات، الشكاوى المرتبطة ببيوت العطلات، أفضل الممارسات في مكاتب تأجير السيارات .