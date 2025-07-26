"الجودو" يحصد فضية وبرونزية " جراند سلام" بمنغوليا

أولان باتور – منغوليا في 26 يوليو / وام/ أحرز منتخبنا الوطني للجودو فضية وزن تحت 81 كجم، وبرونزية وزن تحت 73 كجم، في بطولة أولان باتور، "جراند سلام-2025"، والمقامة حاليا في منغوليا.

وتختتم البطولة غدا، بنزال لاعب منتخبنا سليمان إبراهيم أمام البحريني ساجايبوف في الدور التمهيدي للوزن الثقيل تحت 90 كجم، بمشاركة 20 لاعباً من مختلف الدول والتصنيفات.

وحقق اللاعب عمر جاد الفضية، إثر خسارته في النهائي أمام بطل العالم الياباني أوينو يوهي، بينما حصد زميله ناجي يزبيك البرونزية، بتخطيه الياباني تاكيشي نافيتو في الدور الثاني، لتضعه القرعة أمام زميله كريم عبد اللطيف، والذي تخطى بطل منغوليا لخاما انخدول.

وقدم لاعبا المنتخب مستوى جيدا، حسمه يزبيك، ليواجه لاعب منتخب طاجكستان مسعودي أحمد في الدور النهائي، ويخسر منه بفارق النقاط.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن لاعبي منتخبنا الوطني قدموا مستويات مميزة، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أبوظبي " جراند سلام"، في نوفمبر المقبل، وتمكنوا من الوصول إلى منصة التتويج، آملاً التوفيق للاعب سليمان إبراهيم في الجولة الأخيرة غدا.