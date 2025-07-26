"الذيد للرطب" يدعم تمكين الأسر المنتجة

الشارقة في 26 يوليو / وام / يواصل "مهرجان الذيد للرطب" 2025 فعاليات دورته التاسعة بمشاركة فاعلة للأسر المنتجة .

وشهدت المنصة المخصصة للأسر المنتجة إقبالاً لافتاً من الزوار للاطلاع على المنتجات المعروضة من أبرزها المشغولات الحرفية كالمخاريف والسلال والأطباق الشعبية الإماراتية بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة كالعسل المحلي والقهوة العربية.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز مشاركة الأسر المنتجة هو جزء من استراتيجية المهرجان القائمة على المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وينسجم مع رؤية عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025 .

وأشار إلى أن المهرجان يحرص في كل دورة على إشراك رواد الأعمال والأسر المنتجة للإسهام في تمكين المجتمع المحلي من خلال تنمية المشاريع المنزلية وهذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في عام المجتمع وسعي كافة الفعاليات إلى بناء جسور التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي ومن ضمنها الأسر المنتجة .

من جانبه أشار محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان إلى أن الحدث يسهم سنويا على مدى ما يقرب من عقد في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ويعزز من دورها الريادي في المجتمع مشيرًا إلى أن دور الأسر المنتجة يجمع بين الحفاظ على الثقافة الإماراتية الأصيلة وتحقيق عائد مادي مجزٍ للأسر وفي الوقت ذاته يعزز التماسك المجتمعي .

من بين المشاركات خصبة سعيد محمد التي أوضحت أنها تحرص سنويا على المشاركة في المهرجان لعرض منتجاتها من الحرف التقليدية حيث تقوم بصناعة "السرود" و"المهفات" اليدوية بنفس الطريقة التي تعلمتها من والدتها .

و ترى محينة علي عبيد في المهرجان منصة مثالية لعرض إبداعاتها في المطبخ الإماراتي فهي تقدم لزوار المهرجان أطباقاً شعبية إلى جانب خلطات البهارات الخاصة التي تعدها بنفسها .

و تشارك مريم اليماحي بمجموعة منتجات في مجال الصناعات اليدوية المرتبطة بالنخيل وأوضحت أنها تركز على عرض منتجات مثل "المخاريف" و"السف" التي يقبل عليها الناس لأنها جزء من الهوية الإماراتية مع محاولة إضافة لمسات عصرية .

وفي إطار تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع شهد المهرجان مشاركة مميزة للمزارع الصغير الطفل زايد علي سالم الظنحاني البالغ من العمر ثماني سنوات فقط حيث يشارك بمنتجات متنوعة من مزرعته تشمل الموز والمانجو والليمون مما يجسد روح المبادرة والشغف بالزراعة لدى الأجيال الجديدة .

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