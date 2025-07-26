بوجاتشار يعزز صدارته لطواف فرنسا بعد الجولة الـ19

باريس في 26 يوليو /وام/اختتم السلوفيني تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات–إكس آر جي، المرحلة الجبلية الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات بالمركز الثالث، ليعزز صدارته في الترتيب العام بفارق مريح يتجاوز 4 دقائق عن أقرب منافسيه، الدنماركي جوناس فينجيجارد (فيسما–ليز أيه بايك)، قبل مرحلتين فقط من نهاية السباق.

وشهدت المرحلة 19، التي أقيمت في "لو بلان"، فوز الهولندي ثايمين آرينسمان (إينيوس جريناديرز) بعد تقدم حاسم قبل 13.6 كلم من النهاية، متقدماً بثانيتين على فينجيجارد، فيما جاء بوجاتشار ثالثاً بنفس التوقيت، مكتفياً بالحفاظ على وتيرته.

وأكد بوجاتشار بعد السباق أنه لا مجال للاسترخاء رغم أفضلية التوقيت، قائلاً: "الإيقاع كان مرتفعاً منذ البداية، وكنت أتوقع هجوماً من فينجيجارد، لكنه اكتفى بالبقاء خلفي".

وفي سباق أورديثيا كلاسيكا، أحرز الإسباني إيجور أرييتا، من فريق الإمارات–إكس آر جي، أول انتصار احترافي في مسيرته، ضمن هيمنة ثلاثية للفريق على منصة التتويج.