إيكروم و منتدى البوسنة الدولي يطلقان المدرسة الصيفية الدولية للشباب والتراث في دورتها الـ 20

الشارقة في 26 يوليو / وام /أطلق المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) ومركزه الإقليمي في الشارقة و منتدى البوسنة الدولي (IFB) نشاطات المدرسة الصيفية الدولية للشباب والتراث في دورتها الـ 20 والتي تتواصل فعالياتها خلال الفترة من 24 يوليو الجاري حتى 9 أغسطس المقبل في مواقع مختلفة في البوسنة والهرسك بما في ذلك سراييفو وموستار وستولاك.

وضمن فعاليات المدرسة الصيفية ينظم مركز ايكروم دورة تدريبية حول إدارة المخاطر وتوثيق التراث الثقافي في أوقات الأزمات وتهدف فعاليات المدرسة والدورة التدريبية إلى تعريف الشباب بأهمية التراث الثقافي ودوره في تعافي المجتمعات ومبادئ الحفاظ على التراث الحضري والمبني ويقيم فريق خبراء إيكروم تدريباً حول إدارة مخاطر الكوارث مع التركيز على المهارات العملية لتوثيق التراث المبني ورسم الخرائط.

و أكدت أرونا فرانشيسكا ماريا غوجرال المديرة العامة لمنظمة إيكروم أهمية الشراكة الحيوية مع منتدى البوسنة الدولي مشيرة إلى التأثير الكبير لبرنامج التدريب على تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية للحفاظ على التراث الثقافي في أوقات الأزمات وما بعدها - وهي مهمة أساسية لمنظمة إيكروم.

وأضافت : يُجسّد تعاوننا مع المنتدى الدولي في البوسنة ما نؤمن به - وهو أن التراث الثقافي لا يقتصر على الماضي فحسب بل هو أساسٌ للتعافي وإعادة البناء وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود لا سيما في سياقات ما بعد الصراع .

وتخلل الافتتاح حفل استقبال وكلمات ترحيبية من نائب عمدة سراييفو، بريدراج بوهاريتش كما حضر الحفل ناصر الدرمكي نائب مدير مركز ايكروم الإقليمي في الشارقة إلى جانب أساتذة ومشاركين.

ويشارك في هذه الدورة التدريبية 23 متدرباً ومتدربة من 13 دولة مختلفة مشكلين بذلك مجموعةً ديناميكيةً ومتنوعةً من الطلاب والمهنيين وتشارك إيكروم بثلاثة من خبرائها وتقديم دعم لمشاركة عدد من المشاركين من المنطقة العربية يجمعهم رؤية مشتركة لدور التراث كأداة لبناء الثقة وتعافي المجتمعات المنكوبة.

وبالإضافة إلى المحاضرات الأساسية التي تتناول مفهوم التراث ودوره في البوسنة وخاصة بعد التجربة الصعبة التي خاضتها في نهاية القرن 20 سيطلع المشاركون على العديد من مواقع التراث الثقافي والمتاحف كما سيتمكن الطلاب من استخدام أدوات التراث الرقمي المتنوعة بما في ذلك الرسم والتصوير والمسح الضوئي بالليزر إلى جانب تطبيقات الواقع الافتراضي المعزز مما يوفر مجموعة شاملة ومبتكرة من المهارات لمواجهة التحديات المعاصرة في مجال صون التراث المبني والاستجابة للكوارث.

و قالت عمرة حاجي محمدوفيتش مديرة مركز التراث الثقافي في منتدى البوسنة الدولي :تأتي هذه الدورة ضمن نشاطات النسخة العشرين من المدرسة الصيفية التي يُنظّمها منتدى البوسنة الدولي (IFB) سنويًا ويسعدنا هذا العام الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع منظمة إيكروم والتي تساهم بتحسين تجربة المشاركين بشكل كبير من خلال مراعاة تنوّع خلفياتهم الأكاديمية ومواقعهم الجغرافية.

و أضافت: يُشكّل المشهد الاجتماعي والثقافي للبوسنة والهرسك الذي يعرف بتاريخ مُعقّد من مراحل الصراع والتعافي خلفيةً أساسيةً لهذا التدريب ويُقدّم تراث المنطقة الغني الذي تحمّل الدمار والترميم دروسًا حيويةً لن يرغب المشاركون في تفويتها.

يشار إلى أن المدرسة الصيفية الدولية للشباب و التراث خي مبادرة تعليمية عالمية فريدة تُمكّن المهنيين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا) من التفاعل مع التراث كأداة للتعافي والمرونة والحوار بين الثقافاتو تأسست في مدينة ستولاك ونمت لتصبح منصة تجمع بين التدريب العملي على الترميم والتعليم النظري والتبادل الثقافي تجمع مشاركين من أكثر من 40 دولة .

بتل