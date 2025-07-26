منافسات قوية في "مزاينة الزاملي" ضمن" ليوا للرطب"

الظفرة في 26 يوليو / وام / شهدت مسابقة “مزاينة رطب الزاملي” ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية بين المزارعين، بمشاركة 37 مزرعة من مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الدورة الحادية والعشرين للمهرجان، .

توج الفائزين سعادة عبيد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات وسعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة وزوار المهرجان.

يذكر أن مسابقة “مزاينة رطب الزاملي” أُدرجت للمرة الأولى ضمن مسابقات المهرجان هذا العام، بهدف توسيع نطاق المشاركة لتشمل شريحة أوسع من المزارعين، وقد خصصت لها جوائز مالية تبلغ 367 ألف درهم، موزعة على 15 فائزاً.

ويتميز صنف الزاملي بثمار متوسطة الحجم ولون أصفر إلى ذهبي فاتح وشكل بيضوي مستطيل ذي قاعدة مستديرة وقمع صغير الحجم، وهو من الأصناف غزيرة الإنتاج ويقتصر انتشار زراعته على بعض مزارع نخيل إمارة أبوظبي " محاضر ليوا والعين" وإمارة دبي "العوير والخوانيج"، ويبلغ معدل إنتاج النخلة السنوي 60 إلى 80 كيلوغراماً.

وفي سياق متصل، بدأت لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب، صباح اليوم السبت، استلام مشاركات المزارعين في مسابقتي الظفرة لنخبة الرطب و"أجمل مخرافة"، وسيتم إعلان نتائج المسابقتين ومسابقة "إبداع من جذع النخلة" مساء غد الأحد.