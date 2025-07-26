شرطة أبوظبي تختتم المخيم الصيفي لأصدقاء الشرطة 2025

أبوظبي في 26 يوليو/وام/ اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات المخيم الصيفي لأصدقاء الشرطة 2025، في مدرسة النخبة الخاصة بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة طلبة المدارس وأبناء منتسبي شرطة أبوظبي .

وأشاد المقدم سلطان عبدالله باوزير نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، بالتفاعل الكبير من الطلبة والأسر، مشيرًا إلى أن المخيم الصيفي يعكس رؤية شرطة أبوظبي في تنمية مهارات النشء من خلال برامج متكاملة تجمع بين الترفيه والتعليم .

واشتمل المخيم الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع على باقة من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتعليمية .