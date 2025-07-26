منافسات قوية في اليوم السادس من مونديال الفنون القتالية بالعين

العين في 26 يوليو/ وام / تواصلت اليوم منافسات فئة الناشئين A (16-17 عاماً)، ضمن فعاليات اليوم السادس من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقامة في منطقة العين حتى 27 يوليو الجاري.

وشهدت نزالات اليوم ارتفاعا ملحوظا في مستوى المنافسة، مع اقتراب البطولة من محطتها الختامية، حيث واصل عدد من المنتخبات تعزيز موقعها في جدول الترتيب، وفي مقدمتها منتخب أوكرانيا الذي بات قريباً من الحفاظ على لقبه، في ظل مزاحمة قوية من منتخب إنجلترا الذي يواصل تحقيق نتائج متميزة تبقيه ضمن دائرة المنافسة.

وأكد محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة السادسة من البطولة تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الفنون القتالية المختلطة عالمياً، مشيراً إلى أن البطولة تمثل نموذجا يحتذى في التنظيم المتكامل، والاستضافة التي تجمع بين الاحترافية العالية والأثر المجتمعي الإيجابي.

ولفت الحوسني إلى أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات من مختلف الاتحادات والوفود، وما تشهده البطولة من حضور جماهيري وتنافس قوي بين اللاعبين يؤكد نجاح الرؤية الإستراتيجية للاتحاد في ترسيخ هذه الرياضة، وصناعة أجيال جديدة قادرة على تمثيل بلدانها في أقوى البطولات.

من جانبها، أعربت جيليان بينسافاليس، والدة فالنتينا بينسافاليس لاعبة منتخب إنجلترا الحائزة على ذهبية فئة الناشئين A وزن البانتام (61 كجم)، عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز قائلة:" جئنا للمشاركة في بطولة مهمة، ونحن سعداء بتحقيق الذهبية، فالتحضير تطلب الكثير من الجهد، والمنافسات كانت قوية أمام لاعبات مميزات، لقد أحببنا التجربة كثيرا، فمنطقة العين رائعة، والأجواء في البطولة كانت حماسية ومميزة، ونتطلع للمشاركة مجددا في العام المقبل".

ويسدل الستار غداً على منافسات البطولة، مع ختام نزالات فئة الناشئين A، والتي تُعد حاسمة لتحديد أصحاب المراكز الأولى في جدول الترتيب العام، وسط متابعة حثيثة من الجماهير والوفود الدولية.