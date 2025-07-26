72 لاعبا من الأولمبياد الخاص يشاركون في أول بطولة "توب جولف" لأصحاب الهمم

أبوظبي في 26 يوليو/ وام/ شارك 72 لاعباً ولاعبة من الأولمبياد الخاص الإماراتي، اليوم في بطولة "توب جولف" الافتراضية الدولية، ضمن سلسلة من المنافسات المتزامنة، في أول فعالية من نوعها مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في المنطقة.

وأُقيمت البطولة بمشاركة لاعبين من الأولمبياد الخاص الإماراتي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وذلك في ختام البرنامج التدريبي الوطني المكثف.

وشارك لاعبون من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في البرنامج التدريبي الوطني بملاعب "توب جولف" بدبي، وخضعوا لتدريبات متخصصة، وتصفيات أسفرت عن اختيار 72 لاعباً للمشاركة في المنافسات الافتراضية الدولية.

وتم استخدام التكنولوجيا المتقدمة من قبل "توب جولف"، من خلال توفير ملاعب أفقية وعمودية، مكنت أكثر من 36 لاعبا من التنافس في الوقت ذاته على كل طابق.

وتم اختيار اللاعبين وفق معايير دقيقة، شملت الانتظام في البرنامج التدريبي، والالتزام بنسبة حضور لا تقل عن 80% من الحصص، إضافة إلى تقييم الأداء الزمني، بالتنسيق مع مجموعة عمل دولية ضمّت ممثلين من الأولمبياد الخاص الدولي، والأولمبياد الخاص في تكساس.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن البطولة تعد فصلا جديدا من التمكين الدولي للاعبي أصحاب الهمم، ما يمهد الطريق أمامهم لتحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أنها تعكس ريادة دولة الإمارات في دمج أصحاب الهمم، لا سيما من ذوي التحديات الذهنية والنمائية.

من جهته أوضح مايك والتون، المدير العام لتوب جولف دبي، أن المشاركة في البطولة تؤكد أن رياضة الجولف متاحة للجميع، مشددا على التزام "توب جولف" بدعم المبادرات الدامجة بالتعاون مع الشركاء، لضمان تقديم تجربة رياضية ذات جودة عالمية.