"أوقاف دبي" تدعم "مؤسسة الجليلة" بـ 1.8 مليون درهم

دبي في 27 يوليو /وام/أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عن تقديم مبلغ مالي بقيمة 1.8 مليون درهم إلى مؤسسة الجليلة ذراع العطاء لـ "دبي الصحية" لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة.

وأكد سعادة خالد ال ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج وخاصة الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم وتؤثر سلبا على الاستقرار الأسري.



ولفت إلى أن المؤسسة تبذل كافة الجهود لابرام الشراكات التي من شأنها تعزيز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأفراد في كافة القطاعات الحيوية.

من جانبه أعرب الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة عن فخره بالشراكة المستمرة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي من خلال دعمها لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة عبر برنامج "عاون" و"صندوق الطفل"بما يؤكد تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية.