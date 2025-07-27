البرلمان العربي للطفل يؤكد أهمية تعزيز الهوية الثقافية للطفل العربي

الشارقة في 27 يوليو/ وام/عقد البرلمان العربي للطفل أمس، جلسته الثانية ضمن أعمال الدورة البرلمانية الرابعة بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمشاركة 56 برلمانياً وبرلمانية من الأطفال العرب يمثلون 14 دولة عربية، بحضور معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وحليمة العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعدد من أعضاء هيئة مكتب المجلس من رؤساء اللجان.

و أكدت الجلسة التي حملت عنوان "الهوية الثقافية للطفل العربي" التزام البرلمان العربي للطفل بترسيخ الانتماء الثقافي والحضاري في نفوس الأجيال الناشئة وتعزيز حضور اللغة العربية والعادات والتقاليد الأصيلة في ظل ما يشهده العالم من تحديات عابرة للثقافات.

ترأس الجلسة الطفل إلياس المعني من سلطنة عُمان رئيس البرلمان العربي للطفل .

و أكد سعادة أيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، أهمية طرح موضوع الهوية الثقافية في هذه المرحلة الدقيقة من وعي الطفولة العربية، فهو لم يعد رفاهية ثقافية بل أصبح ضرورة وجودية لحماية الذات من الذوبان في عالم سريع التغير .

وأضاف أن البرلمان يمثل اليوم منصة عربية جامعة لتعزيز الهوية وتنمية مهارات الطفل العربي من خلال التدريب والتمكين والمشاركة الفاعلة .

و شهدت الجلسة تفاعلاً من الأعضاء الذين قدموا مداخلات متنوعة تناولت أهمية المحافظة على اللغة العربية ودور الأسرة والمدرسة والإعلام في حماية الهوية الثقافية ومواجهة التحديات الرقمية والثقافات الوافدة .

و أوصت الجلسة بتطوير منصة رقمية عربية مخصصة للأطفال تقدم محتوى تفاعلياً يعزز اللغة العربية و دعم إنتاج محتوى إبداعي يتمثل في القصص والأفلام والألعاب التي تجسّد القيم العربية وإطلاق جائزة مخصصة للطفولة العربية في مجال الهوية الثقافية .