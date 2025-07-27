مهرجان الذيد للرطب" يرسخ مكانته منصة رائدة للابتكار الزراعي والاستدامة

الشارقة في 27 يوليو/ وام /يشهد "مهرجان الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، مشاركة واسعة من كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من مختلف أنحاء الدولة إلى جانب أكثر من 15 شركة زراعية متخصصة في أحدث تقنيات الزراعة المستدامة .

وقدّم المشاركون قصص نجاح ملهمة استعرضوا من خلالها تجارب المزارع التقليدية التي تحافظ على الإرث الزراعي العريق جنباً إلى جنب مع المشاريع المبتكرة .

وأشار جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، إلى أن حجم المشاركة النوعية في هذه الدورة يشكل بعداً تجارياً ومنصة تسويقية لنقل أحدث التقنيات والمعارف للمزارعين وغيرها من الابتكارات .

وعرضت مزرعة وشاح لصاحبها راشد أحمد الطنيجي أجود أصناف الرطب المحلية التي تشتهر بها المنطقة مثل الخلاص والبرحي واللؤلؤ .

أما مزرعة الفهد للتمور فعرضت منتجات ذات قيمة مضافة مثل دبس التمر النقي ومعجون التمر عالي الجودة والتمور المحشوة بالمكسرات الفاخرة .

واستعرض الشاب سالم أبو دقة تجربته في تطوير مشروع متكامل للمزارع الذكية يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة .

وعرض المزارع الشاب سلطان علي الخزيمي من إمارة الفجيرة منتجاته من الرطب الأصيلة والمطورة بالإضافة إلى التين المزروع عضوياً.