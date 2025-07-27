منتخب الإمارات لكرة السلة يفوز على البحرين في البطولة العربية

المنامة في 27 يوليو/وام/حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة فوزه الثاني على التوالي في النسخة الـ26 من البطولة العربية للرجال، المقامة حالياً في مملكة البحرين، بعد تغلبه على منتخب البلد المضيف بنتيجة 81-79، ضمن الجولة الثانية من المنافسات.

وجاء فوز المنتخب الإماراتي في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بعدما سجل اللاعب خليفة خليل ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة، منحت المنتخب صدارة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من انتصارين متتاليين.

وتستمر البطولة حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة 7 منتخبات هي: الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، ومصر، والجزائر، وتونس، وتُقام بنظام الدوري من دور واحد.

وهنأ اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة بعثة المنتخب في المنامة، مشيداً بأداء اللاعبين، وروحهم العالية، ودور الجهازين الفني والإداري في تحقيق هذا الفوز.

من جانبه، أكد عبد اللطيف الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، ثقته في قدرة المنتخب على المنافسة على اللقب، مشيراً إلى ما يتمتع به الفريق من ثقة ودعم، وقدرته على تمثيل الدولة بصورة مشرفة.

وفي باقي نتائج الجولة الثانية، فاز منتخب مصر، حامل اللقب، على نظيره القطري 90-69، كما فاز منتخب تونس على الكويت86-61.