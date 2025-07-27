دبي تستعرض تحوّلها إلى مركز عالمي للإبداع في بينالي لندن

لندن في 27 يوليو /وام/ استعرضت سعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال كلمتها الافتتاحية في بينالي لندن للفنون مسيرة التحول الملهمة التي تشهدها دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للفنون والإبداع، مؤكدة على أهمية السياسات الثقافية التي تتبناها الإمارة ودورها في دعم المواهب الناشئة وتعزيز الفن في الفضاء العام.

وشهد البينالي الذي أقيم في قاعة تشيلسي أولد تاون هول ،مشاركة أكثر من 350 فناناً من 60 دولة بينهم فنانون مقيمون في دولة الإمارات ما عزز من حضور الدولة في المشهد الفني العالمي وساهم في توسيع آفاق التبادل الإبداعي.

وسلّطت بدري الضوء على الحراك المتسارع في قطاع الفنون في دبي، مشيرة إلى مبادرات نوعية مثل منحة دبي الثقافية والتأشيرة الثقافية طويلة الأمد مؤكدة أن الإبداع بات جزءاً من الحياة اليومية في المدينة كما قامت بجولات في عدد من المؤسسات الثقافية في لندن شملت مستودع متحف فيكتوريا وألبرت ومسرح سادلرز ويلز إيست ومنطقة إيست بانك، واطلعت على مشاريع للفن العام وبرامج تعليمية تعكس تكامل الفن مع الحياة الحضري.