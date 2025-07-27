جمعية دبي الخيرية تطلق "نسمة خير في حر الصيف"

دبي في 27 يوليو /وام/أطلقت "جمعية دبي الخيرية" حملتها الصيفية "نسمة خير في حر الصيف" بسياراتها المجهزة لتجوب شوارع إمارة دبي بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات والوجبات الخفيفة مجانا على الأفراد والتجمعات العمالية .

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الترطيب الضروري لشريحة أساسية من مجتمعنا وهم أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم تحت أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة .

وأعرب عن شكره بنك دبي الإسلامي الداعم الرئيسي للحملة وكل المساهمين والشركاء .