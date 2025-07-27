"الراسخون للعقارات" تطلق مشروع أراضي "روضة السدر" في الشارقة

الشارقة في 27 يوليو / وام /أطلقت الشركة الإماراتية "الراسخون للعقارات" اليوم، مشروعها العقاري الجديد "روضة السدر" في إمارة الشارقة وبدء المبيعات على قطع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية ضمن المخطط العام للمشروع الممتد على مساحته 8.5 مليون قدم مربع .

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمته الشركة اليوم، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وممثلي الشركات والمكاتب العقارية، وجمع من المستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري.

ويشمل المشروع مجموعة متنوّعة من قطع الأراضي تتوزع بين سكنية و سكنية تجارية و سكنية استثمارية و مخصصة للمكاتب السكنية التجارية، وتبدأ المساحات من 270 متراً مربعاً وتصل إلى 1080 متراً مربعاً .