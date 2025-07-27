زعيم الحزب الاشتراكي البلجيكي يدعو للاعتراف بدولة فلسطين

بروكسل في 27 يوليو / وام / دعا زعيم الحزب الاشتراكي في بلجيكا، بول ماغنيت، الحكومة البلجيكية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وأكد ماغنيت في رسالة موجهة إلى قادة الأحزاب في جميع أنحاء البلاد أن الاعتراف بفلسطين كدولة هو حجر الزاوية لأي حل سلمي موثوق، وليس مجرد نتيجة نهائية و أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون ممكنًا إلا من خلال دولتين مستقلتين وديمقراطيتين.

وأعلن ماغنيت أن الحزب الاشتراكي سيقترح قريبًا قرارًا جديدًا في البرلمان للاعتراف رسميًا بفلسطين، داعيًا جميع الأحزاب، سواء في الحكومة أو المعارضة، لدعم هذه المبادرة بروح غير حزبية كـ "صحوة أخلاقية".

. في الأثناء، أشار وزير الخارجية البلجيكي ، ماكسيم بريفو، إلى خطط لتقديم اقتراح للحكومة في سبتمبر، قبل دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية .

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