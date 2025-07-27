جامعة الدول العربية تشارك في مؤتمر نيويورك لدعم" حل الدولتين "

نيويورك في 27 يوليو /وام/ تُشارك جامعة الدول العربية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة تشارك في المؤتمر بصفتها الرئيس المشارك مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الثامنة المعنية بـ”جهود يوم السلام”.

وتركز هذه المجموعة على صياغة حزمة متكاملة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني للدولة الفلسطينية، ضمن إطار التوافق الدولي على حل الدولتين.

وام /زي/ قر