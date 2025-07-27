" الشارقة للتراث" يبحث سبل تعزيز صون الموروث الثقافي مع زنجباز

الشارقة في 27 يوليو/ وام /اختتم وفد من معهد الشارقة للتراث أمس، زيارة إلى جزيرة زنجبار بهدف تعزيز التعاون في مجالي التراث الثقافي والسياحة وتبادل الخبرات في حفظ وصون الموروث الثقافي غير المادي.

ترأس الوفد سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث و ناقش آفاق التعاون الثنائي و سبل دعم السياحة الثقافية.

وأكد المسلم أن الزيارة تندرج ضمن استراتيجية المعهد في توسيع دائرة الشراكات الإقليمية والدولية وتعزيز التبادل المعرفي في مجالات صون التراث الثقافي غير المادي . كان في استقبال الوفد الدكتور عبود سليمان جومبي أمين عام وزارة السياحة والتراث في زنجبار وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون في ميادين الثقافة والسياحة والدبلوماسية الثقافية.

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