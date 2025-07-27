إجلاء آلاف السكان في تركيا بسبب حرائق الغابات

أنقرة في 27 يوليو /وام/ أجلت تركيا أكثر من 3600 شخص من مناطق في محافظتين حيث يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء البلاد اليوم وسط موجة حارة شديدة .وتوقعت هيئة الأرصاد التركية أن تتجاوز درجات الحرارة في مناطق عديدة 40 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الموسمية بـ (6) إلى (12) درجة.

كما سجلت (50) درجة مئوية في جنوب شرق البلاد أمس السبت، للمرة الأولى في التاريخ المناخي المسجل.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي إن رجال الإطفاء سيطروا إلى حد بعيد على حرائق الغابات في محافظتي مرسين وأنطاليا الجنوبيتين وكذلك محافظة أوشاك بوسط تركيا، لكن الحرائق في محافظة بورصة في الشمال الغربي ومحافظة كارابوك الشمالية لا تزال مشتعلة.

واندلع حريق هائل في إحدى مناطق الغابات في بورصة، التي تضم معظم صناعة السيارات في تركيا، أمس السبت. وأُغلق جزء من الطريق السريع الذي يربط إسطنبول بمدينة إزمير الغربية لفترة وجيزة ليل السبت بسبب الحريق.

-خلا-