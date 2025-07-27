" مهرجان الذيد للرطب" يشهد إطلاق مسابقة شبابية جديدة للابتكار في قطاع النخيل

الشارقة في 27 يوليو/ وام / عقد مجلس الشارقة للشباب بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال حلقة شبابية، بعنوان "في قلب الوسطى… شبابنا ريادة ونماء"، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، بهدف ترسيخ دور المهرجان بوصفه منصة للاحتفاء بالمنتج الزراعي واحتضان العقول الشابة التي تسهم في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

حضر الحلقة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مديرها العام و راشد خليفة المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الشباب بإمارات الدولة.

وشهدت الحلقة إطلاق مسابقة شبابية مبتكرة ستنظم ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان الذيد للرطب، تحت عنوان "ابتكر من الرطب" صُممت خصيصاً لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية لتحويل هذا المنتج التقليدي إلى أساس لمشاريع ذات قيمة مضافة في مجالات متنوعة كالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية والمنتجات الحرفية المعاصرة.

وكشف مجلس الشارقة للشباب خلال الحلقة عن اعتزامه تشكيل "مجلس شباب الوسطى" وإطلاقه خلال فعاليات اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس المقبل ليكون بمثابة الصوت الرسمي لشباب المنطقة وتعزيز مشاركتهم في تصميم وتنفيذ المبادرات التي تخدم مجتمعاتهم بما يضمن أن تنبع خطط التطوير من فهم عميق لواقع المنطقة واحتياجات أهلها من خلال وضع الخطط التنموية المحلية المناسبة.

وأكد العويس حرص الغرفة على دعم وتمكين الشباب من خلال مبادرات نوعية تعزز من دورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيعهم على دخول عالم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر لهم الفرص التي تتيح إطلاق قدراتهم الإبداعية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية وناجحة.

وأكدت الدكتورة مريم بن هده السويدي رئيس مجلس الشارقة للشباب، أهمية دور المجلس الذي يتجاوز التمثيل ليصل إلى مرحلة التأثير الفعلي من خلال صياغة مبادرات تلبي احتياجات الشباب الحقيقية مشيرة إلى أن تشكيل مجلس شباب الوسطى تتويج للجهود الهادفة إلى ضمان وصول صوت كل شاب في الإمارة إلى صناع القرار.

وأوضح عبد الله الكعبي عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، أن بيئة ريادة الأعمال في الدولة أصبحت اليوم المحرك الأكثر ديناميكية لتمكين الشباب موضحا كيفية مساهمة المنظومة المتكاملة من الإرشاد والتفاعل في فتح آفاق واسعة أمام شباب الوسطى لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ونوه جاسم العبيدلي مدير إدارة التفاعل الشبابي بالمؤسسة الاتحادية للشباب إلى دور المؤسسة بوصفها مظلة وطنية شاملة تعنى بتمكين وتطوير الشباب في جميع أنحاء الدولة، مؤكداً حرصها على استكشاف المواهب في كل منطقة ودعم إنشاء مجالس شبابية فاعلة مثل مجلس شباب الوسطى ليكون حلقة وصل حيوية مع الشباب في الميدان.

وأكدت مها المهيري عضو مجلس شباب الإمارات للزراعة أهمية تمكين الشباب في قطاع الزراعة الحديثة، مشيرة إلى أن مستقبل الأمن الغذائي يعتمد على دمج الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وهو ما يمثل فرصة فريدة للشباب لقيادة هذا التحول الحيوي.